Per richiedere l’Isee precompilato 2023 è necessario seguire questi passi:

Accedere al sito dell’Inps e autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE Entrare nell’area personale MyInps Selezionare l’opzione per richiedere l’Isee precompilato Acquisire la DSU precompilata Verificare i dati presenti nella DSU e apportare eventuali modifiche o integrazioni Inviare la DSU e attendere la conferma dell’Inps

Per quanto riguarda i documenti necessari, per l’Isee precompilato 2023 sono richiesti:

Codice fiscale del richiedente

Dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata

Eventuali documenti comprovanti redditi o patrimoni dei componenti del nucleo familiare non presenti negli archivi dell’Inps o dell’Agenzia delle entrate.

In generale, l’Isee precompilato rappresenta una valida opzione per coloro che vogliono evitare file e attese dai Caf e dai Patronati e perché, per ottenerlo, occorre presentare meno documenti rispetto all’Isee ordinario.