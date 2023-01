Chi possiede un ISEE basso, ovvero un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ai 10.000 euro, ha diritto a una serie di bonus e agevolazioni in Italia. Il governo Meloni ha confermato gli aiuti contro i rincari sui prodotti alimentari e sulle bollette, ma ha anche introdotto alcuni nuovi. Tra i nuovi bonus, ci sono la Carta Risparmio Spesa e il Reddito Alimentare per le famiglie in difficoltà economica. Inoltre, ci sarà il Bonus Università 2023, che aiuterà a coprire le spese universitarie per gli studenti con ISEE basso. Inoltre, le famiglie con ISEE basso avranno la possibilità di aprire un conto corrente a costo agevolato.

Ci sono anche altri bonus come il Bonus sociale bollette, che copre le spese per le bollette di gas, luce ed acqua, e l’Esonero Canone Rai 2023, che permetterà di non pagare il canone per la televisione pubblica a chi è in difficoltà economica. L’elenco completo dei bonus e delle agevolazioni per le famiglie con ISEE basso è disponibile presso gli enti preposti e sui siti web delle amministrazioni locali.