Francesco Sgroia, 87 anni, è la vittima di un tragico incidente stradale a Torre del Greco. Nel tardo pomeriggio, mentre stava attraversando la strada, è finito investito da un motorino elettrico che viaggiava a grande velocità. L’impatto è così violento che Sgroia è morto sul colpo dopo aver battuto la testa. L’incidente si è verificato in una zona priva di segnaletica e illuminazione, situata a ridosso del casello autostradale.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto insieme all’ambulanza del 118, ma purtroppo non c’era nulla che potessero fare per salvare la vita di Sgroia. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che il motorino stesse viaggiando a una velocità eccessiva, rendendo impossibile per Sgroia evitare l’impatto. Ma i rilievi sono ancora in corso.

Questo tragico incidente ci ricorda l’importanza di una maggiore sicurezza stradale in tutte le zone, soprattutto in quelle prive di segnaletica e illuminazione. La perdita prematura di una vita umana a causa di un incidente evitabile è una tragedia per la famiglia, gli amici e la comunità. È fondamentale che vengano prese misure concrete per garantire la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti simili.