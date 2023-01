La presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, Teresa Rei, ha scritto una lettera-appello al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo un tragico episodio che ha visto un infermiere suicidarsi a causa dei ritmi di lavoro insostenibili e dello stress accumulato negli anni. Teresa Rei ha voluto dare un senso di umanità e un valore sociale alla tragica morte di questo collega e allo stesso tempo lanciare un allarme sulla situazione degli infermieri in Campania.

La lettera descrive come gli infermieri siano al limite delle loro forze a causa degli organici inadeguati e delle difficoltà causate dalla pandemia. Gli infermieri sono sfiniti per il lavoro quotidiano, aggravato dalla pandemia, che ha causato la morte di troppi sanitari, soprattutto tra gli infermieri. La presidente dell’Ordine ha dichiarato che gli infermieri sopportano in silenzio queste condizioni da più di 10 anni e sono esasperati.

La presidente dell’Ordine ha chiesto al governatore della Regione Campania di prendere provvedimenti per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro. Ha chiesto un aumento degli organici per garantire che gli infermieri non siano costretti a lavorare in condizioni insostenibili, e ha chiesto che siano adottate misure per prevenire e gestire lo stress e la fatica accumulati dai professionisti sanitari.