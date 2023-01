Arriva la tragica notizia della scomparsa del sociologo Mario Salzarulo. Aveva 67 anni ed era residente a Lioni, una città dell’Alta Irpinia. Il fratello Rodolfo, ex sindaco del paese, ha espresso il suo dolore per la perdita di un membro così importante della famiglia. Salzarulo è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Ofantina Bis, tra Nusco e Montella, e purtroppo non è riuscito a superare le ferite riportate. Era stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, ma la situazione si è aggravata nelle ore successive al ricovero. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nell’intera comunità di Avellino.

Salzarulo era una figura di spicco nella vita politica e sociale della regione. Era presidente del Gal e aveva dedicato gran parte della sua vita a promuovere lo sviluppo e il benessere della sua comunità. La sorella di Salzarulo, purtroppo, aveva perso la vita in un incidente sulla stessa strada 20 anni fa. Il dolore per la perdita di Mario Salzarulo è condiviso da tutta la provincia di Avellino.