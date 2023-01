L’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 517 Var “Bussentina” ha causato la morte di una persona e interrotto il traffico in entrambe le direzioni tra le uscite Caselle Nord e Sansa. Il traffico è deviato attraverso queste uscite per evitare ulteriori ritardi e per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Sul posto, sono inviate le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la situazione e per riaprire la carreggiata nel più breve tempo possibile.

E’ importante che i conducenti evitino di utilizzare questa strada e di seguire le indicazioni per la deviazione, per evitare ulteriori ritardi e problemi di traffico. La causa dell’incidente sta ancora essere indagata e si invita alla prudenza e alla massima attenzione sulla strada.