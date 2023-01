Ha perso il controllo della sua auto mentre si dirigeva nel parcheggio dell’ospedale di Scafati e così ha perso la vita. Vittima un anziano di Poggiomarino, F. D. S., di 76 anni. L’uomo si era recato al pronto soccorso per un malessere dovuto all’influenza che si portava dietro da qualche giorno. Al pronto soccorso non ci è mai arrivato, probabilmente non ne aveva le forze. L’uomo ha perso il controllo della sua auto, qualcosa è accaduto e durante le fasi di ingresso nel parcheggio si è scontrato contro il guardrail. I sanitari sono intervenuti sul posto ma nonostante i soccorsi l’uomo non si è più ripreso, perdendo la vita. Secondo quanto si apprende era agonizzante ed ha chiesto ai medici di aiutarlo.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto: un malore improvviso, una distrazione o un colpo di sonno visto che era ormai l’una di notte. Saranno le indagini a chiarire i fatti. Purtroppo nonostante i soccorsi velocissimi, il 76enne non è riuscito a riprendersi morendo in questo strano sinistro stradale.