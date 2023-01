Due incidenti stradali la scorsa notte tra Napoli e provincia con due vittime. I carabinieri sono intervenuti questa notte presso ospedale di Sarno, dove erano trasportate due donne al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, le due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo via Ferrovie dello Stato a Ottaviano, quando, per motivi ancora da accertare, l’auto e’ finita violentemente contro un muro, all’altezza civico 156. La ragazza di 21 anni alla guida della vettura e’ morta in ospedale per le ferite riportate; l’altra ragazza, 20 anni, e’ rimasta ferita ma non e’ in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente.

A Napoli, invece, al corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’istituto Pontano, uno scooter ed una Panda si sono scontrati frontalmente e un ragazzo di 20 anni dello Sri Lanka, che guidava lo scooter, e’ morto sul colpo. Per il suo passeggero, della stessa nazionalita’, 18 anni, immediato ricovero in ospedale. Il conducente della Panda, anche lui un ventenne, e’ stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Napoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause.