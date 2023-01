La notte scorsa, i Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia (Napoli) sono intervenuti in via Brin per un incidente stradale. Un 18enne, che era in sella alla sua moto insieme a un coetaneo, avrebbe perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra. Entrambi i giovani sono stati portati all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Il 18enne alla guida del mezzo è attualmente ricoverato in prognosi riservata, mentre l’altro è stato dimesso con una prognosi di 2 giorni.

Attualmente, sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla caduta dei due giovani, per determinare se ci siano eventuali responsabilità da parte di qualcuno.

È importante sottolineare che gli incidenti stradali sono un problema grave che causano molti feriti e morti ogni anno. È fondamentale che tutti i conducenti rispettino le norme del codice della strada e che siano sempre vigili e attenti alla guida. Inoltre, è importante che i motociclisti indossino sempre il casco protettivo, per ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente.