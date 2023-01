E’ di quattro donne ferite il bilancio di un grave incidente, verificatosi ancora una volta sulla ex statale sannitica 87. L’incidente è avvenuto in una zona caratterizzata da un elevato traffico veicolare e da un’alta densità abitativa, proprio nel punto in cui la strada si restringe e si incrociano due importanti arterie di collegamento del territorio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure a tre ragazze, che sono poi trasportate presso il nosocomio San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. La situazione più critica riguardava una delle quattro giovani coinvolte, una ventunenne di Caivano, che a causa delle ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento presso la struttura ospedaliera Villa dei Fiori di Acerra, dove è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per fratture multiple e traumi interni.

Le quattro giovani, tutte amiche, provenienti da Caivano in direzione Caserta, si trovavano a bordo di una Fiat Panda, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, il conducente di una Renault Clio, un giovane ventiseienne del posto, che procedeva in direzione opposta, ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore o distrazione, che, scivolando sulla carreggiata è finita contro la Panda.