Ha rischiato di finire carbonizzato nella camera in cui dormiva. A Torre Annunziata un corto circuito, forse una scintilla ha innescato un incendio in un palazzo all’angolo di via Bertone e via Castello, a due passi da Palazzo Fienga. Al momento dell’incendio in casa c’erano due persone, una donna di 40 anni e suo nipote, poco più che maggiorenne. «Ero in cucina quando ho sentito dei rumori strani provenire dalla camera da letto – ha raccontato la signora -. Poi ho visto le fiamme attraverso il vetro della porta e ho iniziato a gridare aiuto». Nella camera c’era il ragazzo che dormiva e non si era accorto che le fiamme stavano per avvolgerlo.

Sono i vicini di casa che, sentite le urla provenire da quell’appartamento, sono accorsi con secchi d’acqua per spegnere l’incendio e salvare il ragazzo portandolo via dalla casa. Poi sul posto sono giunti i carabinieri di Torre Annunziata e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, sgomberare l’edificio e spegnere l’incendio. Dai primi rilievi effettuati, sembrerebbe che ad innescare l’incendio sia il malfunzionamento di un asciugacapelli.