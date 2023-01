La tragica notizia dell’incidente stradale che ha causato la morte di cinque giovani amici ha sconvolto la città di Roma e tutti coloro che conoscevano le vittime. La serata che doveva essere un momento di festa per celebrare il compleanno di una delle amiche, si è trasformata in un incubo per le famiglie e gli amici delle vittime. La Fiat 500 che trasportava i sei amici è sbandata dopo una curva a sinistra, colpendo un palo della luce e ribaltandosi più volte prima di finire la sua corsa sull’asfalto. Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo. Giulia Sclavo l’hanno portata in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta, mentre Leonardo Chiapparelli è in condizioni gravissime.

La causa dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma si sospetta che la velocità eccessiva sia stata un fattore determinante. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di essere sempre vigili alla guida e di rispettare i limiti di velocità per evitare incidenti come questo. La morte prematura di questi giovani è una perdita incolmabile per le loro famiglie e amici, e la città di Roma si unisce nel cordoglio per questa triste perdita.