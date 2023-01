La scorsa notte Marano di Napoli è finita teatro di una violenta rapina ai danni di una famiglia. Quattro uomini mascherati ed armati si sono introdotti nell’abitazione di un 56enne del posto, in via Torre Dentice, e hanno radunato tutte le persone presenti, marito, moglie e due figli, in una stanza. I rapinatori hanno poi tentato di portare via una cassaforte, ma l’allarme è scattato improvvisamente facendo fuggire i banditi. La famiglia, sotto shock per l’accaduto, è soccorsa dai carabinieri della locale caserma che sono giunti sul posto poco dopo. Le vittime, per fortuna, hanno riportato solo alcune contusioni, ma il trauma subito rimarrà indelebile.

La polizia sta ora indagando sull’accaduto, cercando di raccogliere indizi e informazioni per identificare i responsabili di questa brutale aggressione e garantire che vengano portati alla giustizia. E’ importante che le comunità locali continuino a collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri cittadini.