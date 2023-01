Un incendio è scoppiato in un palazzo di via Sardegna a Napoli, quartiere Secondigliano, in cui le fiamme sarebbero causate da un malfunzionamento di una stufetta elettrica. I Carabinieri e i vigili del fuoco sono immediatamente inviati sul posto per far evacuare gli inquilini e spegnere l’incendio. I 30 inquilini del palazzo, tra cui 4 bambini, sono fatti evacuare e messi in sicurezza. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, le fiamme sono domate ma l’edificio è dichiarato inagibile anche se solo nella stanza al piano terra dove sarebbe partito l’incendio.

La notizia ci ricorda l’importanza di verificare regolarmente l’efficienza degli apparecchi elettrici e di seguire le istruzioni di sicurezza per evitare situazioni pericolose. In caso di incendio, è fondamentale agire in modo rapido e tempestivo per evitare danni maggiori e mettere in sicurezza gli inquilini.