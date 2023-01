L’intensa attività dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli non si è fermata neanche nella notte. Infatti, verso le 2.30, gli uomini in divisa sono stati chiamati in via Cumana per un incendio che aveva coinvolto tre veicoli. La scena che si è presentata ai loro occhi era desolante: due scooter (un Kymco Agility e un Piaggio Liberty) e un’autovettura (una Lancia Y) erano stati danneggiati dalle fiamme. Fortunatamente, i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere rapidamente l’incendio, evitando ulteriori danni. Tuttavia, i tre veicoli erano stati gravemente danneggiati dalle fiamme e non erano più utilizzabili. I proprietari dei veicoli sono identificati e risultano essere incensurati. Questo fatto rende ancora più misterioso l’incendio e solleva molte domande sulla sua dinamica e la sua matrice.

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con i proprietari dei veicoli per cercare di chiarire i dettagli dell’incidente. Al momento non ci sono sospetti o arresti, ma gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista per capire come l’incendio si sia verificato.

L’incendio di via Cumana ha causato non solo danni materiali ai veicoli coinvolti, ma anche un certo allarme nella comunità locale. Tuttavia, grazie all’efficace intervento dei vigili del fuoco e all’impegno dei carabinieri, la situazione è stata rapidamente sotto controllo.