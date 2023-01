Opere di ristrutturazione edilizia sono realizzate in difformità della Scia presentata e in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione della Comunità montana dei monti Lattari in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico sul Monte Faito (foto dall’omonima pagina Facebook). Per questo motivo un manufatto ed una pista carrabile sono sottoposti a sequestro e tre persone denunciate, un blitz che mostra l’importanza del rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie per lavori edili in zone protette. E’ importante che le opere edili siano realizzate in conformità con le leggi e le autorizzazioni necessarie per proteggere l’ambiente e l’ecosistema circostante. La zona del Faito, dove sono effettuati i controlli, è un’area protetta e il fatto che sia soggetta a vincolo idrogeologico rende ancora più importante rispettare le leggi e le autorizzazioni per evitare danni all’ambiente e alla sicurezza delle persone.

I controlli dei Carabinieri Forestale continueranno anche nei prossimi giorni, dimostrando che le autorità stanno prendendo seriamente questa questione e stanno facendo il possibile per proteggere l’ambiente e l’ecosistema della zona. E’ importante che tutti rispettiamo le leggi e le autorizzazioni per proteggere l’ambiente e garantire un futuro sostenibile.