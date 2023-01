Successo per l’incontro tra il sottosegretario all’Agricoltura, l’Onorevole Luigi D’Eramo ed i rappresentanti delle realtà produttive della zona Agro, ospite di “Italia Ortofrutta” consorzio Nazionale di O.P. “organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli” rappresentata dal dott. Gennaro Velardo; evento tenutosi presso lo stabilimento della “O.P. MITA” il cui presidente è Luigi Nelli Tagliafierro coadiuvato dal direttore commerciale Francesco Nelli Tagliafierro e direttore alla produzione Michele Nelli Tagliafierro.

Innumerevoli professionisti del settore e politici presenti questa mattina in visita all’impianto della MITA a Sarno, nato nella zona industriale in via Ingegno. Il Sottosegretario all’agricoltura ha discusso con le organizzazioni produttive di ortofrutta, conosciuto meglio la loro quotidianità, visitato l’impianto dello stabilimento ascoltato le richieste specifiche al fine di un reale sostegno da parte del Governo centrale al settore agroalimentare e stretto la mano agli agricoltori presenti.

Presenti onorevoli, deputati, europarlamentari e i politici dei paesi viciniori, che conoscono bene le difficoltà del settore, in particolare il sindaco di Poggiomarino (NA) Maurizio Falanga ed il sindaco di San Marzano sul Sarno (SA) Carmela Zuottolo.

” Gli incontri tra i politici del Governo centrale e chi governa le difficili realtà come le nostre vanno sempre supportati e sponsorizzati. È stata una giornata proficua, ho incontrato gli operai, la manodopera che porta avanti le nostre eccellenze campane e gli industriali che credono nei nostri territori. Abbiamo sempre più bisogno di essere ascoltati da chi può portare a Roma le nostre istanze, come è accaduto correttamente oggi” chiosa un soddisfatto primo cittadino Maurizio Falanga.

Accolte le istanze degli esperti in materia, il sottosegretario D’Eramo ha promesso la massima collaborazione.