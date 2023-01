“Il Parco adiacente la passeggiata Porto – Scala a Torre del Greco (Napoli) è diventato un’enorme discarica a cielo aperto, in balìa di continui atti vandalici ad opera di teppisti e incivili e di sversamenti illeciti di ogni tipo di rifiuto. Continuano ad arrivarci tante segnalazioni con foto e video da parte dei residenti indignati. Un pugno nello stomaco per tutta la cittadinanza torrese costretta a subire l’inciviltà altrui e l’indifferenza dell’amministrazione”. Così in una nota il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ed il referente del Sole che Ride a Torre del Greco Michele Lunella. Le giostrine per i bambini, aggiungono, sono “circondate da sporcizia, bottiglie di vetro e plastica, alcune interdette perché gravemente danneggiate. La pavimentazione è oramai inesistente mentre resiste un cartello che annuncia la presenza di un ‘percorso salute’ che sa tanto di amara beffa per i malcapitati che dovessero recarsi lì”.

“Per non parlare – ancora Borrelli e Lunella – della drammatica situazione in cui versano le aiuole, o quel che resta di loro, e le palme, soffocate da sacchetti dell’immondizia e da residui di lavorazioni edili. Quello che doveva rappresentare un simbolo di riqualificazione di una zona di pregio della città è oggi, al contrario, testimonianza dell’azione distruttrice dell’uomo. Il Parco – concludono – deve essere salvato da questa drammatica condizione ed è da restituire alla cittadinanza nel più breve tempo possibile”.