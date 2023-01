I giorni della Merla, come da tradizione, saranno molto freddi in quasi tutta Italia. Le temperature scenderanno sottozero al Centro-Nord, soprattutto al mattino, con valori anche di -5° o -6° in alcune zone di montagna. Anche al Sud l’inverno si farà sentire, anche se non sono attese gelate significative in pianura. La tradizione popolare vuole che la Merla, a causa del freddo intenso, si rifugiasse in un comignolo caldo, diventando così nera come la vediamo oggi. Ma è da lunedì prossimo, 30 gennaio, che si potrebbero aprire nuovi scenari sul fronte meteo.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che durante gli ultimi 3 giorni di gennaio le temperature scenderanno sensibilmente in tutta Italia, con possibili gelate diffuse al Centro-Sud. Tuttavia, è atteso che dalla prima settimana di febbraio ci possa essere un ritorno dell’anticiclone che porterà ad un cambiamento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni su gran parte della Penisola.