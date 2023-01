Il nuovo ciclone che sta per raggiungere l’Italia porterà maltempo intenso e temperature ancora più basse. Il ciclone si sta approfondendo sullo Stretto di Sicilia e si dirige verso il Sud dell’Italia, dove porterà forti piogge, temporali e nevicate oltre i 700 metri di altitudine. Le regioni maggiormente colpite saranno Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. La situazione peggiorerà nel weekend, quando le temperature caleranno fino a 8 gradi al di sotto della media stagionale a causa dell’aria polare e artica che sarà richiamata dalla Russia verso l’Italia. La bassa pressione si sposterà poi verso la Grecia, ma il maltempo continuerà ad insistere fino a sabato.

In Sardegna ci si aspetta piogge forti, temporali e nevicate, mentre in Sicilia il maltempo si presenterà con rovesci e calo termico. Sul Sud della penisola italiana, invece, il maltempo arriverà più lentamente. La giornata più difficile per gran parte del Sud, al momento, è prevista per domani, con nubifragi su tutta la fascia ionica.

Si consiglia di tenersi informati sull’evolversi della situazione meteorologica e di adottare le precauzioni necessarie per proteggersi dal maltempo, soprattutto se si prevede di intraprendere spostamenti in queste zone.