Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ha indetto un concorso per assumere nuovo personale per il 2023. Il bando mette a disposizione 38 posti complessivi per la ricerca di figure professionali come sociologi, operatori sociali, assistenti sociali, amministrativi e un educatore professionale. La scadenza per presentare la domanda è il 2 febbraio 2023.

Il concorso prevede 30 posti per la realizzazione dei servizi/interventi di “Segretariato sociale governance” e “Rafforzamento servizi sociali professionali” del Fondo povertà 2018 e per eventuali ulteriori progetti, prestazioni o servizi sopravvenienti, affidati alla gestione dell’Ambito territoriale sociale n.26. Inoltre, 8 posti per la realizzazione dei servizi/interventi di sostegno al PON Inclusione (Fondi SIE 2014/2020) e per eventuali ulteriori progetti, prestazioni o servizi sopravvenienti, affidati alla gestione dell’Ambito territoriale sociale n.26.

Ecco le posizioni aperte:

per l’intervento “Segretariato sociale governance”:

– n. 4 sociologi – istruttore direttivo sociale, categoria E, posizione economica E2, con contratto di lavoro 18 ore settimanali, della durata di n. 12 mesi;

– n. 3 operatori sociali, categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro 12 ore settimanali, della durata di 12 mesi;

per l’intervento “Rafforzamento servizi sociali professionali”:

– n. 23 assistenti sociali – istruttore direttivo sociali, categoria D, posizione economica D2, con contratto di lavoro 36 ore settimanali della durata di n. 12 mesi.

8 UNITÁ DI PERSONALE per la realizzazione dei servizi / interventi di sostegno al PON Inclusione (Fondi SIE 2014/2020) e per eventuali ulteriori altri progetti, prestazioni o servizi sopravvenienti, affidati alla gestione dell’Ambito territoriale sociale n. 26. I profili professionali da selezionare sono i seguenti:

n. 3 assistenti sociali – istruttore direttivo sociale, categoria D, posizione economica D2, con contratto di lavoro 15 ore settimanali, della durata di n. 12 mesi;

n. 2 amministrativi – istruttore direttivo amministrativo – coordinatore tecnico, categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro 12 ore settimanali, della durata di 12 mesi;

n. 1 educatore professionale – istruttore direttivo sociale, categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro 15 ore settimanali, della durata di n. 12 mesi;

n. 2 sociologi – istruttore direttivo sociale, categoria E, posizione economica E2, con contratto di lavoro 15 ore settimanali, della durata di n. 12 mesi.