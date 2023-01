Il video che ritrae i “Bonnie e Clyde” impegnati in una rapina a Saviano è una triste testimonianza dell’aumento delle devianze giovanili. La loro nonchalance durante il reato – cantando e ballando – dimostra una mancanza di consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni. Questo tipo di comportamento è un segnale di una tendenza preoccupante che sta diventando sempre più diffusa tra i giovani. La società odierna offre molti stimoli e distrazioni, e spesso i giovani possono sentirsi persi o senza scopo. Questo può portarli a scegliere comportamenti devianti, come la criminalità, per sentirsi parte di qualcosa o per attirare l’attenzione. Tuttavia, questi comportamenti possono avere conseguenze serie e durature, sia per loro che per la società nel suo complesso.

È importante che si prendano misure per fermare questa tendenza e aiutare i giovani a capire l’impatto delle loro azioni sulla società e su se stessi. Questo potrebbe includere programmi di prevenzione delle devianze giovanili, iniziative per aiutare i giovani a trovare scopi positivi nella vita e opportunità di riabilitazione per coloro che hanno già scelto comportamenti devianti.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha fatto un passo importante inviando le immagini del video alle forze dell’ordine affinché si proceda con le identificazioni. Speriamo che questo servirà a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e a stimolare ulteriori azioni per affrontare la questione delle devianze giovanili.