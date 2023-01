Sabato De Sarno è un designer molto talentuoso e con una lunga carriera nel mondo della moda, avendo lavorato con alcune delle più grandi case di moda italiane come Prada, Dolce & Gabbana e Valentino. Nel suo nuovo ruolo come direttore creativo di Gucci, come voluto da Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato della maison, avrà il compito di guidare i team creativi di Gucci per creare collezioni di moda di altissima qualità. De Sarno è originario di Napoli e ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, dove ha imparato i segreti del mestiere e ha iniziato a costruire la sua reputazione come designer di talento. Dopo aver lasciato Prada, ha lavorato in Dolce & Gabbana e poi in Valentino, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a fashion director per supervisionare le collezioni maschili e femminili.

Nel suo nuovo ruolo, De Sarno avrà la responsabilità di preservare l’eredità unica di Gucci e di portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno. De Sarno sarà in grado di fare questo grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per l’eredità unica di Gucci e alla sua esperienza lavorativa in alcune delle più grandi case di moda italiane.

Il suo debutto con la propria collezione per Gucci avverrà in occasione della Settimana della Moda Donna di Milano il prossimo settembre. De Sarno inizierà a ricoprire il suo nuovo incarico non appena avrà completato tutti i suoi obblighi nel ruolo attuale. La nomina di Sabato De Sarno come nuovo direttore creativo di Gucci è un passo importante per la maison e per il gruppo Kering, che si aspettano grandi cose da lui e dalle sue collezioni future.