Un bimbo di 2 anni e mezzo è rimasto colto da un arresto cardio circolatorio a causa di una bronchiolite e si trova attualmente in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione pediatrica del Santobono di Napoli. Il piccolo, originario di San Marzano sul Sarno, era ricoverato due notti fa nel reparto di pediatria dell’ospedale di Nocera Inferiore a seguito di una crisi legata alla bronchiolite, ma le sue condizioni sono peggiorate fino a causare un arresto cardio respiratorio complicato da un pneumotorace bilaterale. Dopo essere assistito e stabilizzato, il bambino è quindi trasferito in terapia intensiva neonatale e poi, questa mattina, in rianimazione pediatrica a Napoli. La prognosi è ancora riservata.

La bronchiolite è una patologia che rappresenta un allarme da settimane e ha spinto l’ospedale a organizzarsi per accogliere in un’area dedicata i bambini affetti da questa malattia. Tuttavia, i posti disponibili sono solo 4, il che significa che molti bambini devono essere ricoverati in altri reparti.