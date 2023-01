La scomparsa di un giovane padre di 30 anni di Forino ha sconvolto la comunità. Il tragico evento scoperto da un familiare che ha subito allertato le autorità. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi del 118 e dei carabinieri della Stazione locale, per il 30enne non c’era più nulla da fare. La causa della morte è identificata come suicidio per impiccagione. Questa tragica notizia ha colpito profondamente la comunità di Forino, che si stringe attorno alla famiglia del defunto. Lasciare moglie e due figli piccoli è una perdita incommensurabile e difficile da accettare.

Gli investigatori stanno lavorando per fare piena luce sui motivi che hanno portato il giovane padre a compiere questo gesto estremo. A volte, le persone che compiono il suicidio possono nascondere la loro sofferenza dietro una facciata di normalità e felicità, ma dietro le quinte possono essere vittime di problemi psicologici, emotivi o relazionali. La comunità di Forino invita chiunque stia attraversando un momento difficile a cercare aiuto e supporto, sia da fonti professionali che da amici e familiari. La prevenzione del suicidio richiede un impegno da parte di tutti, dalla sensibilizzazione alla promozione della salute mentale all’accesso ai servizi di assistenza.