Questa mattina, a Torre del Greco i carabinieri della compagnia locale insieme ai forestali locali sono intervenuti in un incidente che ha coinvolto una donna di 36 anni con problemi psichici. La donna, che ieri si era allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale Maresca dove era ricoverata, è scivolata in un burrone nella III traversa Montedoro. I militari sono scesi nel dirupo per soccorrere la donna, che non poteva risalire a piedi, e l’hanno assistita fino all’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco e del personale del soccorso alpino. La donna è trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Secondo i carabinieri, la donna ha riportato solo qualche graffio.

Questo incidente rappresenta un importante esempio di come i servizi di emergenza, come i carabinieri e i vigili del fuoco, lavorino insieme per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, anche in situazioni difficili e pericolose.