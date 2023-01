Aumenta la bolletta del gas per le famiglie ancora sul mercato tutelato (circa il 33% del totale). In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una crescita del 23,3% ella bolletta, rispetto a novembre. A comunicarlo è Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, spiegando che a dicembre il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese. Nelle prime settimane di dicembre le quotazioni del gas hanno raggiunto anche punte di circa 135 euro/MWh.

«Si è fatta una scelta. La scelta di abolire il taglio sulle accise significa abbassare la

tassazione da un’altra parte. Quindi è una valutazione macroeconomica che riguarda il bilancio che è fatto di spostare da una parte all’altra gli interventi». Lo ha sottolineato il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervista su Radio 1 Rai in merito allo stop al taglio delle accise sui carburanti. «Quando è previsto il primo intervento sulle accise, e io ero viceministro – ha detto Pichetto – lo abbiamo fatto perché ci rendevamo conto che sfondavamo i 2 euro al litro. Oggi si è fatta una valutazione rispetto alle priorità e abbiamo fatto un intervento di 21 miliardi che riguarda il sistema delle bollette complessivamente. Il prezzo oggi rimane fisiologicamente un qualcosa di sopportabile».