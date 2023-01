La legge di bilancio 2023 ha introdotto e confermato specifici bonus destinati ai genitori disoccupati. Tali aiuti sono mirati a sostenere il reddito e a fornire supporto alle famiglie in difficoltà economica. Tra le misure previste c’è la social card, ovvero una carta risparmio spesa che sarà gestita dai comuni attraverso l’erogazione di buoni spesa a famiglie con reddito basso. Inoltre è previsto il cosiddetto reddito alimentare, destinato a coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta e consiste nell’erogazione di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi della distribuzione alimentare che altrimenti sarebbero buttati. Sono confermati per il 2023 i bonus sociali per le bollette elettriche, di gas e idriche per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

Inoltre, per i genitori che si trovano in difficoltà economica a causa della perdita del lavoro, è previsto il bonus asili nido, un contributo economico per l’iscrizione al nido d’infanzia per i bambini fino a 3 anni di età. In generale, per accedere a questi bonus è necessario presentare una domanda all’Inps e fornire la documentazione richiesta per dimostrare la propria situazione di bisogno.