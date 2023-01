I ladri hanno agito in pieno giorno, probabilmente mentre l’ex calciatore era in viaggio verso il Friuli. Una volta entrati nell’abitazione di Tricesimo, hanno razziato il contenuto dei cassetti e dei bauli, rubando oggetti di valore come gioielli, orologi e borse griffate. Non solo: hanno anche portato via una considerevole somma di denaro contante, il cui valore supera quota 80 mila euro.

Al rientro a casa, Antonio Floro Flores ha subito dato l’allarme ai carabinieri, i quali si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini della videosorveglianza pubblica e privata dell’abitazione, nella speranza di individuare i responsabili del colpo.

Floro Flores, noto anche come “El Tejòn”, ha giocato con diverse squadre italiane, come l’Udinese, il Napoli, la Sampdoria e il Genoa, oltre a una breve esperienza in Spagna con il Granada. Attualmente è impegnato come allenatore di calcio in serie D.