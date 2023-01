La strada statale 7 Via Appia, una delle principali arterie del sud Italia, temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 337.000, tra lo svincolo di Nusco e quello di Taglia Bosco Montella. L’incidente, causato da cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto due veicoli e ha provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei conducenti e dei passanti. Il personale di Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e del 118 sono impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

La chiusura del tratto di strada ha causato notevoli ritardi e code lungo la Via Appia, mettendo a dura prova la pazienza dei conducenti. Tuttavia, è importante che tutti rispettino le indicazioni fornite dalle autorità per evitare ulteriori problemi e per garantire la sicurezza di tutti.

In seguito all’incidente, si consiglia ai conducenti di evitare questa zona e di utilizzare percorsi alternativi per evitare ritardi e code lungo la strada. Inoltre, si invita a prestare attenzione durante la guida e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità per evitare eventuali problemi durante il viaggio.