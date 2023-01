Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno scoperto una frode informatica durante un controllo del territorio. Durante il controllo di un’auto con quattro persone a bordo, gli agenti hanno trovato 25 cellulari, tutti con un’etichetta adesiva associata a un nominativo. Dopo aver controllato alcuni dispositivi, gli agenti hanno scoperto che su essi era installata un’applicazione per la gestione di un portafoglio elettronico utilizzato per effettuare scommesse online in modo fraudolento.

I quattro individui, di età compresa tra i 19 e i 40 anni, sono denunciati per frode informatica, utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento, detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. La frode informatica in campo del gioco d’azzardo è un fenomeno sempre più diffuso e le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per contrastare questo tipo di attività illecite.