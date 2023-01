Frana in tarda serata ieri lungo l’Ofantina bis, la principale strada di collegamento tra Avellino e l’Alta Irpinia. Ha causato notevoli difficoltà alla circolazione. Il fatto si è verificato intorno alle 23 nei pressi della galleria nel territorio del comune di Cassano Irpino, poco prima dello svincolo per Montella. Il fango, i massi e i detriti sono finiti sulla carreggiata invadendo l’intera carreggiata e rendendo la strada impraticabile. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale Anas per rimuovere i detriti e ripristinare la circolazione.

In Alta Irpinia, l’esondazione del fiume Ofanto a Lioni ha causato ulteriori difficoltà alla circolazione, con la chiusura di tre ponti per motivi di sicurezza. La situazione è in continua evoluzione, gli abitanti della zona sono invitati a seguire gli aggiornamenti e ad adottare precauzioni per evitare situazioni di pericolo.