Paura nella città della pasta, poteva scapparci il morto. In seguito al maltempo, cumuli di pietre sono caduti lungo la strada che collega via Aurano con il Castello. La frana è avvenuta intorno alle 22 di venerdì per fortuna non risultano esserci feriti. Solo tanto spavento nelle parole di chi si trovava a passare di lì con l’auto. Tra l’altro la frana è avvenuta a due passi dalle case.

«Qualche minuto prima – dice la signora Rosa Sparano – e rimanevamo là sotto, oltre a restare bloccati, ma ovviamente questo è il dato secondario. Anche il sindaco Nello D’Auria si è recato immediatamente sul luogo dell’accaduto.