La famiglia della piccola Elena Cella, la bimba di tre anni e mezzo deceduta la scorsa settimana in ospedale ha presentato una denuncia in relazione alla diffusione sui social di alcune foto della bimba ricoverata. Lo rende noto l’avvocato Enrico Ricciuto, legale della famiglia Cella il quale fa anche sapere che sono delegati tre consulenti di parte per l’esame autoptico. I tre professionisti scelti sono il medico legale Addeo, l’anatomopatologo Benincasa e il cardiologo Accardo. Il conferimento dell’incarico ai periti della Procura è fissato alle 14 di venerdì prossimo. Successivamente – se le notifiche degli avvisi ai 14 medici indagati sono completate – inizierà l’accertamento.

“La famiglia confida nell’operato della magistratura – dice all’agenzia Ansa l’avvocato Ricciuto – il cui unico obiettivo è la ricerca della verità su quanto accaduto. Elena stava bene, non aveva patologie e il 4 gennaio, cioé sei giorni prima della tragedia, era stata sottoposta a una visita pediatrica dalla quale è emerso che stava benissimo”.