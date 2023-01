Gli agenti del commissariato di Vasto-Arenaccia hanno arrestato un uomo di 43 anni del Ghana, E.G., durante un controllo del territorio a Piazza Nazionale, sulla base di una segnalazione di una persona che aveva visto la coppia in questione inveire contro alcuni passanti e colpire alcune auto in transito con un bastone. Quando gli agenti hanno cercato di identificare l’uomo, questi ha iniziato a divincolarsi e a dare in escandescenze, aggredendo gli operatori. Dopo una colluttazione, è stato bloccato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è irregolare sul territorio italiano ed ha precedenti di polizia. Le indagini sono in corso per verificare se abbia commesso altre aggressioni nella zona di Piazza Nazionale. La zona della Ferrovia è nota per il problema dei clandestini.