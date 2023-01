Chiuso lo scarico libero in ambiente presente nel canale “Acqua di San Marino”, nel comune di San Valentino Torio. Questo intervento permette di portare a depurazione i reflui di ulteriori 250 abitanti presso l’impianto di Angri, e rappresenta un passo importante nell’ambito degli interventi del programma “Energie per il Sarno” messo in campo dalla sinergia tra Gori, Regione Campania e Ente Idrico Campano. L’operazione è completata in anticipo rispetto alle tempistiche previste e si inserisce nel progetto complessivo finanziato dalla Regione Campania per 4.6 milioni di euro.

Obiettivo primario del progetto è la chiusura di altri 7 scarichi fognari nel canale Acqua di San Marino, nel canale del Mulino e nel fiume Sarno, raccogliendo i reflui di circa 25.000 abitanti. I lavori per il completamento della rete fognaria a San Valentino Torio sono in corso e hanno come obiettivo l’eliminazione degli scarichi di acque reflue in ambiente attraverso la realizzazione di scaricatori di piena, impianti di sollevamento, posa di nuovi collettori e potenziamento e rifunzionalizzazione di quelli esistenti.