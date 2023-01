Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato una significativa riduzione delle bollette del gas per le famiglie e le imprese italiane. Secondo le sue parole, i costi del gas potrebbero scendere di circa il 40% a partire da febbraio, una notizia accolta positivamente dalle organizzazioni agricole come la Coldiretti, poiché la spesa energetica ha un effetto negativo non solo sui cittadini e le famiglie, ma anche sull’agroalimentare, che vede aumentare i propri costi durante la stagione invernale.

La Coldiretti sottolinea che la produzione agricola e alimentare in Italia assorbe oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali, pari a circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti all’anno. Il costo dell’energia, quindi, ha un impatto sull’intera filiera, dalle attività agricole alla trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Il ministro Giorgetti ha anche menzionato un meccanismo che prevede di pagare un prezzo “politico” per i consumi in linea con i precedenti, mentre per le eccedenze si seguiranno i prezzi del mercato per premiare chi risparmia nei consumi. Si spera che questa mossa possa aiutare a ridurre ulteriormente le bollette per le famiglie e le imprese italiane, che hanno dovuto fare i conti con costi energetici fuori controllo.