Secondo le previsioni della società Nomisma, la caduta del prezzo del gas sotto i 60 euro al megawattora potrebbe portare ad una riduzione del 20% per la bolletta della luce nel secondo trimestre del 2022. Nomisma è un’azienda che si occupa di ricerche di mercato e consulenze per imprese, associazioni e istituzioni pubbliche. La notizia è confortante per le bollette, che potrebbero beneficiare di una riduzione del 20-30% a causa della discesa del prezzo del gas, che al Ttf di Amsterdam ha chiuso a 59,8 euro al MWh. Questi valori sono in linea con quelli di dicembre 2021, prima del picco record di 342 euro al MWh raggiunto ad agosto 2022.

Nello specifico, secondo le previsioni di Nomisma Energia, il prezzo del gas per i clienti in regime di maggior tutela dovrebbe attestarsi a 107,1 centesimi di euro al metro cubo dal 1° gennaio 2023, il 29% in meno rispetto al 1° dicembre 2022, quando costava 151 centesimi al metro cubo. Se queste previsioni si dovessero confermare, il risparmio annuo per una famiglia media che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno sarebbe di 614,3 euro.