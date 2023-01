Samuele Cotichini, un 45enne originario di Porto San Giorgio, aveva appena ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un’azienda ascolana che si occupa di manutenzione meccanica per le imprese. Era molto felice di questo nuovo traguardo professionale e aveva condiviso la sua gioia con i suoi amici durante un incontro al bar del quartiere di Borgo Solestà. Poco prima della mezzanotte, mentre stava viaggiando lungo l’autostrada A14, ha avuto un incidente tragico nella galleria “Castello” di Grottammare, che gli è costato la vita.

Cotichini si era trasferito ad Ascoli alcuni anni fa, dove viveva con la sorella e il cognato nella frazione di Rosara. Era conosciuto per essere una persona dall’animo buono, dai modi gentili e sempre pronta ad aiutare gli altri. Era molto socievole e amava trascorrere il suo tempo libero con i suoi amici. Alcuni dei suoi amici pensano che potrebbe essere tornato a casa per trascorrere il fine settimana con la famiglia e condividere la buona notizia del suo nuovo lavoro con loro. La sua morte è stata una grande perdita per tutti coloro che lo conoscevano e lo avevano apprezzato per la sua personalità amichevole e generosa.