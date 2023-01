La violenza e la furia per un posto di parcheggio sono alla base di una lite che ha causato un ferito grave davanti al centro commerciale Le Porte di Napoli nel comune di Afragola. Secondo quanto riportato dalle fonti, un 38enne residente nel quartiere di Miano a Napoli è finito brutalmente aggredito da un automobilista che si era infuriata per la mancata concessione di un posto auto. La violenza ha causato una frattura all’orbita oculare e al naso della vittima che è trasportata al pronto soccorso e dopo le cure mediche è dimessa con una prognosi di oltre 30 giorni.

Questo episodio rappresenta un esempio di quanto la competizione per i posti auto possa scatenare comportamenti violenti e aggressivi. E’ importante ricordare che un posto auto non vale la vita o la salute di una persona e che la violenza non è mai la soluzione ai problemi. I Carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza.