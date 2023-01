Un uomo è rimasto ferito gravemente a coltellate davanti alla biglietteria della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso molto sangue a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso anche se non sarebbe in imminente pericolo di vita. La foto è della pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Al momento, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla violenta aggressione. Le immagini dell’uomo ferito, che ha perso molto sangue, hanno fatto il giro dei social e hanno scatenato l’indignazione della popolazione.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare gli autori dell’aggressione. L’episodio di violenza avvenuto a Piazza Garibaldi, lascia sgomenti e preoccupati per la sicurezza della città e per la necessità di una maggiore attenzione alla prevenzione e alla repressione della violenza.