L’utilizzo degli insetti come fonte di cibo non è una novità per molte culture in tutto il mondo, ma è solo recentemente che l’Unione Europea ha iniziato a liberalizzare la commercializzazione di questi prodotti alimentari. La farina di grilli è solo l’ultimo prodotto ad essere approvato per la vendita nell’UE, seguito da altri insetti come la larva del tenebrione mugnaio, la locusta migratoria e la larva gialla della farina. Da oggi, visti i nuovi regolamenti, sarà possibile trovarla in vendita in tutta l’Ue.

L’uso di insetti come fonte di cibo ha molti vantaggi, tra cui una maggiore sostenibilità ambientale, una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e una maggiore densità proteica rispetto a molti altri alimenti di origine animale. Tuttavia, l’utilizzo degli insetti come cibo può anche suscitare preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la possibile trasmissione di malattie. È importante che questi prodotti siano sottoposti a rigorosi controlli di qualità prima di essere messi in vendita al pubblico.