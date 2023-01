Il bonus sociale bollette è un contributo erogato dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica a pagare le bollette della luce, del gas e dell’acqua. La manovra finanziaria per il 2023 ha deciso di prorogare questo bonus e di estenderlo anche alla bolletta idrica, per aiutare ancora di più i consumatori italiani a far fronte alle difficoltà economiche causate dalla crisi energetica.

Il tetto ISEE per accedere al bonus sociale bollette è alzato a 15.000 euro, con la possibilità di arrivare fino a 20.000 euro per chi ha 4 o più figli a carico. L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) stabilisce il valore dell’agevolazione e l’importo è aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre.

Per accedere al bonus, è necessario essere l’intestatario del contratto di fornitura elettrica, gas o idrica e usare i servizi per usi domestici e per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare. Inoltre, ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico) per anno di competenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) necessaria per presentare l’Isee.