Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, nei confronti di due esponenti di spicco del clan “Orlando”. I soggetti, ritenuti gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente ad altri in via di identificazione, si adoperavano per affermare, mediante la forza intimidatrice, il controllo del territorio e delle attività illecite del Clan “Orlando” sul territorio maranese.

Dalle risultanze investigative, emergeva che i due indagati, a partire dal 2017, conducevano una persistente attività estorsiva nei confronti di un imprenditore edile nel Comune di Marano di Napoli. Le minacce e le pressioni esercitate sulla vittima avevano l’obiettivo di ottenere il pagamento di somme di denaro per consentire la regolare esecuzione dei lavori, oltre a ottenere la fornitura di beni e servizi.