Questa mattina, in via Plinio il Vecchio 37 a Castellammare di Stabia (Napoli), si è verificata l’esplosione di un ordigno rudimentale. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto e hanno constatato che l’esplosione ha danneggiato la serranda e la porta del negozio “Express Service”. Gli artificieri del comando provinciale di Napoli sono intervenuti sul posto per aiutare nella bonifica.

Non ci sono feriti a seguito dell’esplosione. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e la matrice dell’evento. Il danno causato dall’esplosione è ancora in fase di quantificazione.

L’esplosione di un ordigno rudimentale è un evento serio che può causare danni e mettere a rischio la sicurezza delle persone. Le autorità stanno lavorando per identificare i responsabili e stabilire le cause di questo evento.