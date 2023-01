I forti temporali che hanno colpito la Campania ieri hanno causato l’esondazione dei fiumi Volturno e Calore in alcuni punti critici. Secondo le federazioni Coldiretti di Caserta e Benevento, il fiume Volturno ha causato allagamenti nell’Alto Casertano, nella zona di Baia e Latina, mentre il fiume Calore ha invaso i vigneti tra Solopaca e Paupisi, causando danni nei punti più vicini alle sponde. La Coldiretti della Campania sta monitorando tutto il territorio regionale, colpito da smottamenti e danni causati dalle raffiche di vento. La Coldiretti sottolinea che la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa per essere di sollievo, invece si sta assistendo ad una tendenza alla tropicalizzazione, con eventi violenti e precipitazioni brevi ed intense.

I danni causati dalla siccità e dal maltempo hanno superato i 6 miliardi di euro nel 2022, l’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici.