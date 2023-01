Oggi alla Cumana, società di trasporti che gestisce le linee ferroviarie dell’Ente Autonomo Volturno, si è verificato uno sciopero proclamato dalla Uil, che ha registrato solo 10 adesioni su un totale di 2.525 dipendenti previsti in servizio, per una percentuale di adesione del 6,5%. Nonostante il basso numero di adesioni, lo sciopero ha causato notevoli disservizi sulle linee ferroviarie, soprattutto sul turno serale, in cui dieci scioperanti hanno causato la sospensione della circolazione e impedito a migliaia di cittadini di raggiungere lo stadio con la Cumana per assistere alla partita.

Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che gli effetti dello sciopero sui trasporti su gomma sono stati praticamente nulli. Ciò significa che mentre i viaggiatori che utilizzano i mezzi ferroviari hanno subito notevoli difficoltà a causa della sospensione del servizio, quelli che utilizzano i mezzi su gomma non hanno riscontrato alcun problema.

Questo episodio mostra come anche un numero limitato di adesioni allo sciopero possa causare notevoli disservizi all’intera comunità, in particolare a coloro che si affidano ai mezzi di trasporto per raggiungere il lavoro o gli appuntamenti importanti. Inoltre, si può notare come l’effetto dello sciopero sia stato maggiore sui trasporti ferroviari rispetto a quelli su gomma, dimostrando come la pianificazione e la gestione dei servizi di trasporto siano fondamentali per garantire la continuità del servizio e la soddisfazione dei clienti.