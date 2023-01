È in pubblicazione un bando di gara per l’affidamento biennale del servizio di diagnostica mobile dell’infrastruttura ferroviaria delle linee EaV, per un importo complessivo di circa due milioni e cinquecentomila euro. A darne nota l’Ente autonomo Volturno. Il servizio consiste nell’implementazione di un sistema di monitoraggio sistematico dei parametri manutentivi dell’infrastruttura quali la geometria del binario e del profilo della rotaia, l’ispezione automatica dell’armamento e la misura della geometria e dell’usura della linea di contatto.

“Ciò consentirà ad EaV – si legge nella nota – di fotografare in modo oggettivo lo stato manutentivo di elementi infrastrutturali significativi permettendo di programmare in modo più puntuale gli interventi manutentivi, verificando l’efficacia degli stessi. Quanto sopra in accordo con le linee guida di Ansfisa e a quanto già avviato da EaV, da oltre un anno, attraverso il controllo continuo dei processi di diagnostica ferroviaria”.