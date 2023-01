Due crolli si sono verificati nella notte nel centro storico di Pagani, in provincia di Salerno. Il primo crollo è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Aniello Califano, il secondo alle 4 del mattino in corso Ettore Padovano. In entrambi i casi il crollo ha riguardato strutture disabitate da anni e in condizioni di degrado, probabilmente ulteriormente danneggiate dalle forti piogge e dal vento dei giorni scorsi. Non si registrano feriti, mentre sono stati evacuati due nuclei familiari. Le strutture si trovavano in corti comuni già oggetto di ordinanze di sgombero. A seguito dei crolli sono state evacuate in via precauzionale tre persone, allocate presso familiari, mentre un nucleo familiare sarà temporaneamente ospitato in albergo.

Sul posto sono al lavoro i tecnici comunali, l’Enel, la Gori, i Carabinieri e i Vigili del fuoco perché ci sono lavori di somma urgenza da fare, soprattutto per i danni riportati dalla rete idrica e dall’illuminazione. Nelle prossime ore potrebbero mancare acqua e luce.