I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato una donna di 34 anni di Sorrento, F. M., per detenzione di sostanze stupefacenti. La donna è stata fermata durante un controllo mentre era alla guida di un’auto rubata pochi giorni prima ad un 46enne di San Gennaro Vesuviano. All’interno dell’auto i militari hanno trovato 54 dosi di crack. La donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio e l’auto è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

In seguito, i carabinieri hanno effettuato un ulteriore controllo in un casolare abbandonato nei pressi del complesso popolare Cisternina di via Leopardi e hanno trovato 69 grammi di crack di colore blu e 36 grammi di crack di colore giallo, per un totale di 100 dosi. La droga sequestrata.